إزالة أعمدة خرسانية بدور ثالث علوى مُقام بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالملاك

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة خرسانية بدور ثالث علوى مُقام بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالملاك ، وذلك خلال جولته التفقدية أمس بمركز ابو حماد ، مشدداً على عدم التهاون في إزالة أي أشكال من التعديات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد بإزالة الأعمدة الخرسانية المقامة بالمخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالملاك وتم إتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أصحابها المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على الأراضي الزراعية وخاصة المجاورة للكتل السكنية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص والتصدي الفورى لتلك التعديات دون تهاون.