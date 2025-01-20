جامعة الفيوم تعتمد لائحة برنامج ساعات معتمدة خاص بالذكاء الاصطناعي

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، اليوم، جلسته رقم ٢١٨ برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

صرح أ.د عاصم العيسوي أن المجلس أحيط علما بشأن اعتماد لائحة برنامج بيني خاص بنظام الساعات المعتمدة بعنوان: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية لطلاب مرحلة البكالوريوس، مشترك بين كليات (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - وقسم علم الاجتماع بكلية الآداب - وكلية الخدمة الاجتماعية).

وكذلك موافقة مجلس كلية الآداب على اعتماد برنامج بيني خاص بعنوان الإعداد النفسي للرياضيين بنظام الساعات المعتمدة لطلاب مرحلة البكالوريوس، مشترك بين كليتي علوم الرياضة وقسم علم النفس بكلية الآداب، وكذلك قرار مجلس كلية التربية النوعية وكلية علوم الرياضة، بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج بيني خاص بعنوان (الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضي) بنظام الساعات المعتمدة لطلاب مرحلة البكالوريوس مشترك بين كليات التربية النوعية - وعلوم الرياضة - والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات منها اتفاق التعاون بين كلية الآداب وقسم الطب النفسي بمستشفيات جامعة الفيوم.