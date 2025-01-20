محافظ المنوفية يتفقد تطوير قطاع جديد من كورنيش شبين الكوم القديم

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بشبين الكوم ، بتفقد استكمال أعمال تطوير وتجميل قطاعات كورنيش شبين الكوم القديم، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور الأستاذ وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي بالمحافظة ، متدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب ( برنامج المرأة تقود للتنفيذيات ).

حيث تابع المحافظ مترجلاً على الأقدام أعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش ،واستفسر عن نسب وحجم تنفيذ الأعمال والذى تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكوريه حديثة وإنترلوك وحديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمي ، حيث جارى الانتهاء من أعمال تكسير وإزالة باكيات الحديد والبدء في تركيب الحجر الهاشمي والبرجولات ، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعادة استخدام المظلات القديمة واستغلالها في أماكن أخرى ، كما وجه المستشار الهندسي بإعداد تصور لإمكانية إقامة مطاعم وكافتريات بالمنطقة الفاصلة بقطاع الكورنيش لاستغلالها وتوفير فرص عمل للشباب وخدمة رواد الكورنيش.

وخلال جولته ، وجه محافظ المنوفية رئيس حى غرب بضرورة المتابعة الدورية لحديقة شارع مصر والاعتناء برى الأشجار لضمان الحفاظ على أعمال التطوير والمظهر الجمالي ، كما اطلع بنفسه على دفتر تذاكر دخول الحديقة ووجه التفتيش والمتابعة بمراجعة الدفاتر وسجلاته بالواقع .

هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف المتكاملة بشارع مصطفي النجار بطول 1 كم بنطاق حي غرب ، تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة وجاري وضع طبقة الأساس وشد الأرصفة الجانبية بالشارع بتكلفة 8 مليون و 600 ألف جنيه وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لحي غرب شبين الكوم، وخلال التفقد تلاحظ المحافظ وجود تراكمات نواتج تطهير على جانبى ترعة البتانونية ، وعلى الفور وجه رئيس حى غرب بالتنسيق مع الرى ورفع نواتج التطهير ، كما وجه المحافظ التفتيش والمتابعة بمراجعة موقف كافة الكافتريات المتواجدة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحد من الإشغالات والارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تضمنت الجولة ، تفقد المحافظ أعمال تطوير ممشى شبين الكوم الجديد بطول 500 م ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب باعتباره أولوية أولي ومشروعاً حيويا يعد نقلة حضارية بالعاصمة ، واستفسر عن نسب التنفيذ وحجم الأعمال ، حي جارى تجهيزات الأعمال الخرسانية بالأرضيات والبرجولات وباكيات الحديد وعزل أحواض الزهور ، موجهاً بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لإنهاء المشروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، هذا وتابع محافظ المنوفية ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م ، والذي يضم برجولات ، مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، ووجه بتخصيص إدارة للإهتمام بأعمال التطوير والإنارة بالممشى للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء لمسة جمالية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ ، مؤكدا على أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بأرجاء المحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة بشتى القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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