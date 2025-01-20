شباب الشرقية تُنظم فاعليات «أندية البحث عن وظيفة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات وأنشطه رياضية وثقافية ودينية تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمي قدراتهم ومهاراتهم بالإضافة إلى استغلال أوقات فراغهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم في مختلف المجالات، مؤكداً ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة واعدادهم لتلبية إحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبه لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر لهم حياه كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة بداية جديدة لبناء الانسان قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فاعليات "أندية البحث عن وظيفة" وذلك في الفترة من 18 حتى 28 يناير 2025 وبمشاركة أعضاء مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان وذلك بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمى على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عمليه تساهم فى تعميق المفاهيم وكذلك تدريبهم على الشمول المالى وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدوليه .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" تتضمن تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذاً لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.