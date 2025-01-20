احتفالات 25 يناير.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات 25 يناير، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من 4600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالا ونساء، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وبمناسبة احتفالات 25 يناير.

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع، اليوم، مع كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج.