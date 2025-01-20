جامعة أسيوط تقفز بـ"40,823" استشهادًا بتصنيف "ويبومتركس" الإسباني

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تقدم جديد حققته الجامعة في مجال التصنيفات الدولية، طبقًا لتصنيف ويبومتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار، لشهر يوليو 2025، حيث سجلت الجامعة عدد (562722) استشهاد؛ بزيادة قدرها (40,823) استشهاد خلال الستة أشهر الماضية.

كما أظهر التصنيف؛ إدراج جامعة أسيوط في المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية التي شملها التصنيف، وعددها (54) جامعة، والمرتبة (772) عالمياً، بما يعزز ريادة الجامعة ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم العربي، وأفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن هذا التقدم يمثل جزءًا من نجاحات وإنجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية، حيث حققت جامعة أسيوط فيه تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الزيادة في عدد الاستشهادات تعكس نمو الإنتاج العلمي للجامعة، وجودة وكفاءة البحث العلمي، التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، واهتمام الجامعة بتطوير المنظومة البحثية؛ بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ إلي أن ما تحققه جامعة أسيوط من مراكز متقدمة، ومرموقة في التصنيفات الدولية؛ هو نتاج الاهتمام الكبير بالبحث العلمي، والنشر الدولي في مجلات علمية مرموقة، وفقاً لاستراتيجية جامعة أسيوط، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بوصفها من أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء، والتنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور عمر شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن التصنيف الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، ويعتمد في تقييمه للجامعات على حساب عدد الاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة للباحثين؛ حيث يتم حسابها وفقاً للباحث العلمي جوجل سكولار.

ويُعد تصنيف "ويبومتركس"؛ أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث يعتمد على تقييم تواجد الجامعات على شبكة الإنترنت، وفاعليتها الرقمية، ويُشكل مؤشرًا مهمًا على قدرة الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والتواصل مع العالم الخارجي.