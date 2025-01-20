محافظ الإسكندرية يتابع سير اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم انتظمت اليوم في مواعيدها المحددة والمعلنة، وتفقَّد مدير المديرية صباح اليوم الإثنين الموافق 20 من يناير 2025 بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة رأس التين الثانوية بنين ولجنة مجمع الشهداء رسمي لغات بإدارة الجمرك التعليمية بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة والأزوك وكيل الإدارة، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

واستأنف جولته التفقدية وبحضور عادل حسين مدير عام وسط بمتابعة لجنتي طه حسين الإعدادية بنات والحضرة الثانوية بنات بإدارة وسط التعليمية ،وأشاد بانضباط العلنية الامتحانية ووجود دليل اللجان وانضباط الطلاب ، وأصدر تعليماته بصرف مكافأة تشجيعية لعامل العهدة بمدرسة الحضرة الثانوية بنات ، وقدم رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خارج اللجان .

وأشار أبوزيد إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم الإثنين امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى وامتحان مادة الهندسة في الفترة الثانية ، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية التسع أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

هذا واستكمل متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة (زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج)، وجاء ذلك في ضوء توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.