مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصرف مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، و وصفي مدير إدارة الخارجة التعليمية وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيث تفقّد سير الامتحانات داخل لجان مدرستي "الشهداء" و"صلاح الدين الإعدادية"، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، كما أكّد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات،