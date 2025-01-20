أنتوني ينتقل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة

حسم البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، انتقاله إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشفت بعض التقارير أن أنتونى حسم موقفه من الأنضمام لنادي ريال بيتيس الإسبانى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الإنتقالات، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بشأن استعارة اللاعب البرازيلي، ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة قريبًا بعد مراجعة الوثائق اللازمة، حيث يتم حاليًا التنسيق لإجراء الكشف الطبي.

وأضاف رومانو أن الصفقة لا تتضمن خيار شراء، وسيعود أنتوني إلى مانشستر يونايتد في يونيو المقبل.

وكان أنتوني قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون جنيه إسترليني بناء على طلب المدرب إريك تين هاج.

على الرغم من التوقعات العالية، إلا أن اللاعب لم يحقق الأهداف المرجوة خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بمدة لعب إجمالية بلغت 129 دقيقة فقط، وسجل هدفًا واحدًا كان من ركلة جزاء في كأس الرابطة ضد بارنسلي.

يبدو أن قرار الإعارة يمثل فرصة لأنتوني لاستعادة مستواه والعودة بشكل أقوى للمشاركة مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.