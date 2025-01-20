كل ما تريد معرفته عن الكورتيزون

الكورتيزون هو أحد أنواع الستيرويدات القشرية (Corticosteroids)، وهو هرمون يعمل على تقليل الالتهاب وتثبيط الاستجابة المناعية للجسم، ويُستخدم بشكل واسع لعلاج العديد من الحالات الطبية المختلفة التي تتضمن الالتهابات والأمراض المناعية، ومن الأدوية الفعالة التي أثبتت أهميتها في علاج العديد من الحالات الطبية، ومع ذلك يجب استخدامه بحذر شديد تحت إشراف طبي لتجنب آثاره الجانبية والتداخلات الدوائية.

كما أن التوقف التدريجي عن تناوله يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتجنب أعراض الانسحاب، وتتوفر أنواع عديدة من الكورتيزون تختلف في قوتها وتأثيرها، ومنها الهيدروكورتيزون بتركيز 1%، الذي يُعتبر من الأنواع الخفيفة وتوصح “البوابة نيوز” كل المعلومات عن الكورتزون وفقا لـhealthline:

الأعراض الجانبية للكورتيزون:

تشمل الأعراض الجانبية الشائعة للكورتيزون:

1. اضطرابات المعدة.

2. الصداع.

3. الدوار.

4. اضطرابات الدورة الشهرية.

5. مشاكل في النوم.

6. زيادة الشهية.

7. زيادة الوزن.

استخدامات الكورتيزون:

تشمل فوائد واستخدامات الكورتيزون ما يلي:

1. علاج الالتهابات: مثل التهاب المفاصل واضطرابات القولون والأمعاء.

2. الأمراض المناعية: كالأكزيما، الربو، والذئبة.

3. الحالات الجلدية: لعلاج الحساسية الجلدية وبعض الأمراض الأخرى.

4. الوقاية بعد زراعة الأعضاء: لتقليل خطر رفض الجسم للعضو المزروع.

5. أنواع معينة من السرطان.

تأثير الكورتيزون على المناعة:

يعمل الكورتيزون على تثبيط جهاز المناعة، مما يجعله علاجًا فعالًا للأمراض المرتبطة بفرط النشاط المناعي، مثل:

• الصدفية.

• مرض أديسون.

• التصلب المتعدد.

• التهاب المفصل الروماتويدي.

موانع استخدام الكورتيزون:

يُمنع استخدام الكورتيزون دون استشارة طبية في الحالات التالية:

1. فرط الحساسية تجاه المادة الفعّالة.

2. وجود عدوى فطرية جهازية.

احتياطات استخدام الكورتيزون:

لتقليل أضرار الكورتيزون، يجب استخدامه بحذر في الحالات التالية:

1. أثناء الحمل والرضاعة.

2. مرضى السكري.

3. ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

4. اضطرابات الكبد أو الغدة الدرقية.

5. الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق.



أعراض انسحاب الكورتيزون من الجسم:

يجب التوقف عن استخدام الكورتيزون تدريجيًا لتجنب أعراض الانسحاب، والتي تشمل:

1. التعب الشديد والضعف العام.

2. آلام العضلات والمفاصل.

3. فقدان الشهية.

4. الغثيان والقيء.

5. إسهال وآلام في البطن.

تعتمد مدة خروج الكورتيزون من الجسم على نوعه، عمر المريض، الجنس، والحالة الصحية.

التداخلات الدوائية للكورتيزون:

يُفضل إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية والمكملات التي يتناولها المريض لتجنب التداخلات الدوائية مع:

1. أدوية السكري.

2. حبوب منع الحمل.

3. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

4. الأدوية المضادة للفطريات.

5. مضادات تخثر الدم مثل الوارفارين.

الأشكال الدوائية للكورتيزون:

يتوفر الكورتيزون بأشكال صيدلانية متنوعة تشمل:

1. الحبوب.

2. الحقن.

3. الكريمات والمراهم الموضعية.

4. البخاخات.



ظروف تخزين الكورتيزون:

يُحفظ الكورتيزون في درجة حرارة أقل من 25 مئوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.

نصائح عند استخدام الكورتيزون:

1. تناول الجرعات المحددة من قبل الطبيب بدقة.

2. تجنب التوقف المفاجئ عن الدواء.

3. الحرص على إجراء فحوصات منتظمة للعين وصحة العظام.

4. استخدام الكورتيزون مع الطعام لتجنب اضطرابات المعدة.

5. ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لدعم الجسم.