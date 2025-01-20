لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. افتتاح سوق اليوم الواحد بالزينية في الأقصر

افتُتح اليوم سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بجميع المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ،وأوضح أن “أسواق اليوم الواحد” تسهم في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30%؛ ما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق المحلية، كما شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لضمان جودة المنتجات وتوفيرها بكميات مناسبة.

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إلى أن السوق شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث يوفر السلع الغذائية، مثل الزيت، السكر، الأرز، الألبان، والخضروات، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية.

وأضاف مختار أن هذه هي المرة الأولى التي يُنظَّم فيها سوق اليوم الواحد بمدينة الزينية، والثالثة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على تعميم المبادرة تدريجياً في جميع مراكز الأقصر لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

كما أعلن عن إقامة الأسواق المقبلة يوم الأربعاء بقرية العشي، ويوم الخميس بقرية المدامود، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.