أحمد سعد يتصدر التريند بعد لوك مهرجان Joy Awards

تصدر الفنان أحمد سعد قائمة التريند بعد ظهوره في مهرجان Joy Awards، حيث ظهر بلوك أثار جدلًا واسعًا متزينًا بعقد ذهبي وحلق ولفت الأنظار له.

وعلق أحمد سعد على ذلك الأمر خلال لقائه مع "Panorama FM" قائلًا: "الشنب عامل شغل جديد، رحبوا بالشنب، لوك بنحاول نغير شوية، أنا واخد دور في الحياة متقمص دور مافيا شوية".

أحمد سعد يطرح ألبومه الغنائي الجديد

طرح الفنان أحمد سعد ألبومه الغنائي "حبيبنا" المكون من 9 أغنيات وحقق انتشارًا كبيرًا على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما أطلقه يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتعاون أحمد سعد من خلال الألبوم مع مجموعة متميزة من الملحنين والموزعين منهم أحمد إبراهيم وإيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي ونادر حمدي وتامر على ومدين، حيث كان لهم بصمة مميزة في اختيار وتنوع الأغاني مابين المقسوم وتقديم مزيكا تتناسب مع طبيعة الأغاني الذى قدمها من خلال الألبوم كما أنه تعاون مع شعراء لهم حجمهم في سوق الغناء منهم تامر حسين ومنة القيعي ومحمد الشافعي وأدهم معتز.