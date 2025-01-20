الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 38300 شهيدا من القطاع منذ بدء الحرب

أعلنت هيئة الدفاع المدني بغزة، عن استشهاد 99 من كوادره وإصابة 319 آخرين بينهم عشرات الإصابات المستدامة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرًة إلى أن هناك 27 من كوادر الهيئة معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا نعرف عن مصيرهم أي شيء.

وأضافت هيئة الدفاع المدني بغزة، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تعمدت استهداف 17 مقرا ومركزا تابعا لنا من بينها 14 تعرضت لتدمير كلي، موضحة: "طواقمنا انتشلت أكثر من 38300 شهيد من مختلف محافظات القطاع منذ بدء الحرب".

وتابعت: "طواقمنا انتشلت نحو 97 ألف مصاب من الأماكن التي استهدفها الاحتلال"، مؤكدة: "أمامنا مهمة صعبة تتمثل في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل".