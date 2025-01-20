ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 38300 شهيدا من القطاع منذ بدء الحرب

الدفاع المدني الفلسطيني
الدفاع المدني الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الدفاع المدني بغزة، عن استشهاد 99 من كوادره وإصابة 319 آخرين بينهم عشرات الإصابات المستدامة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرًة إلى أن هناك 27 من كوادر الهيئة معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا نعرف عن مصيرهم أي شيء.

وأضافت هيئة الدفاع المدني بغزة، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تعمدت استهداف 17 مقرا ومركزا تابعا لنا من بينها 14 تعرضت لتدمير كلي، موضحة: "طواقمنا انتشلت أكثر من 38300 شهيد من مختلف محافظات القطاع منذ بدء الحرب".

وتابعت: "طواقمنا انتشلت نحو 97 ألف مصاب من الأماكن التي استهدفها الاحتلال"، مؤكدة: "أمامنا مهمة صعبة تتمثل في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل".

الدفاع المدني بغزة الحرب الإسرائيلية قوات الاحتلال القاهرة الاخبارية غزة