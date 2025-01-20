محمد مجيد: "أفروبلاست" يعزز التشبيك بين الشركات ويعمق التصنيع المحلي

أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض "أفروبلاست" لا يقتصر فقط على توصيل الشركات العارضة بالعملاء، بل يسهم أيضًا في تحقيق التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع الوسيطة والنهائية والشركات المصنعة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية.

وأوضح أن هذا التشبيك يدعم الهدف الرئيسي للدولة بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

وأضاف مجيد، على هامش مشاركته في ختام الدورة الثانية للمعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط، الذي أقيم من 16 إلى 19 يناير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أن عدد زوار المعرض تجاوز 14 ألف زائر من دول مختلفة مثل السعودية، الأردن، ليبيا، الكويت، كينيا، وأوغندا. كما أشار إلى تنوع المنتجات المعروضة بين منتجات نهائية ومواد خام ومعدات تصنيع، مما أدى إلى تعزيز التكامل بين العارضين.

وأشار إلى أن فعاليات المعرض تضمنت تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها المحلية والدولية، ليصبح المعرض منصة للتواصل بين الشركات المصنعة للمواد الخام والشركات المنتجة للمنتجات النهائية، إلى جانب إيجاد عملاء دوليين جدد.

الشركات المشاركة: نجاحات وفرص جديدة

من جانبه، قال عمرو عادل، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة، إن مشاركته الأولى في المعرض أتاحت له فرصة للتعريف بمنتجاته واسمه التجاري.

وأوضح عادل أنه عقد لقاءات ثنائية مع مشترين دوليين، من بينهم مشترٍ من أوغندا طلب عينات من منتجات الشركة، مشيدًا بالدعم الذي قدمه المجلس، بما في ذلك ترشيحات الشركات للمقابلات الثنائية وتوفير بيانات عن العملاء المحتملين.

بدوره، صرح الدكتور شريف الصغير، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والكيماوية، أن المعرض كشف له عن موردين محليين لخامات كان يستوردها من الخارج بنسبة 90%.

وأوضح أن هذه الاكتشافات ستساعده على تقليل وارداته بشكل كبير وحل مشكلات تدبير العملة.

وأضاف الصغير أن المعرض يمثل فرصة جيدة للتعريف بمنتجاته تحت اسم شركته وعلامته التجارية، مشيرًا إلى عزمه المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية المستقبلية مثل معرضي ليبيا في فبراير والرياض في مايو.

أثر إيجابي وتشجيع على الابتكار

أجمع المشاركون على أن معرض "أفروبلاست" يمثل دفعة قوية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية في مصر، ويعزز من فرص التشبيك والترويج محليًا ودوليًا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.