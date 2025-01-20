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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس حي وسط بالإسكندرية يتابع العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

رئيس حي وسط بالإسكندرية
رئيس حي وسط بالإسكندرية
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تابع الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط علي مدي يومان العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، للاطمئنان علي حسن سير العمل ،وسرعة وكفاءة  تقديم الخدمة، بالإضافة الي التأكد من تخصيص شباك لذوي الهمم لإنجاز طلباتهم في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في سياق الاهتمام بفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين دون حلقات وسيطة، والاستماع الي طلباتهم وشكاواهم، بالإضافة إلي متابعة سير العمل وإنجاز كافة الطلبات أولا بأول.

جاء ذلك بوجود المهندسة سكرتير عام الحي، مدير المركز التكنولوجي، وإدارة المتابعة بحي وسط، وجاري العمل، وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

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