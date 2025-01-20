وزير البترول: أي برميل أو قدم مكعب إضافى في الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية المستمر وإشادة رئيس مجلس الوزراء بما حققه العاملون في قطاع البترول من زيادة في الإنتاج مؤخراً يعد حافزاً لاستمرار جهودنا في الاهتمام بتكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية لأعمال شركة بدر للبترول للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والتي تقوم شركة ويبكو بتشغيلها.

وأكد الوزير ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها منطقة الصحراء الغربية و زيادة الإنتاج، خاصة وأن أي برميل أو قدم مكعب إضافى فى الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود فريق العمل بالشركة علي ما تحقق من نتائج في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، مؤكداً توجيه الدعم الكامل لهم لاستمرارهم فى تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار المهندس ابراهيم مسعود رئيس الشركة خلال استعراضه أهم مؤشرات الأداء لنجاحها فى تحقيق اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر-1 من خلال البئر الاستكشافى 10-2X والذى يعد استكمالاً لنجاح البئر الاستكشافى 10-1X، و تم اختبار البئر ووضعه علي الانتاج بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً، وباحتياطيات مؤكدة 15 مليار قدم مكعب غاز ونصف مليون برميل متكثفات، واحتياطيات غير منماة من باقى الطبقات تقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب غاز و 3 مليون برميل متكثفات، ما يعد سبقاً للشركة فى اكتشاف الغاز فى طبقات جديدة بتلك المنطقة والتى اقتصر الانتاج منها على الزيت الخام.

وتتويجًا لنجاح جهود أعمال الاستكشاف والتنمية المتواصلة، فقد سجلت الشركة أكبر معدلات الانتاج من حقل بدر-1، حيث يصل الانتاج اليومى حالياً إلى 7700 برميل مكافئ مقارنة بــ 800 برميل عند استلام شركة ويبكو موقع بدر-1 مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلى 160% مقارنة بالمستهدف فى الخطة الحالية.

وفي ضوء النتائج الايجابية والكشف الجديد، تم وضع خطة معدلة طموحة للحفر للعامين الماليين الحالى والقادم من خلال حفر 3 آبار استكشافية و 4 آبار تنموية، بالإضافة الى إعادة إكمال 12 بئر، وبذلك فقد تم تحويل حقل بدر من حقل لإنتاج الزيت الخام فقط على مدار 40 عام إلى إنتاج الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات.