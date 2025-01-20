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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزير الخارجية يلتقي أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
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التقى السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الأنبا إرساني أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس، وذلك بمقر السفارة المصرية في بروكسل.
وجاء اللقاء عقب انتهاء عبد العاطى من لقاءه مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج،  فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير عبد العاطى خلال جولاته الخارجية فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على اوضاعهم.
كانت هذه الزيارة الاولي التي يقوم بها الوزير إلي بلجيكا منذ توليه المنصب الوزاري وكان الدكتور بدر عبد العاطي يشغل قبل ذلك منصب سفير مصر لدي بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الاوروبي وحزب الناتو، وقد كانت له علاقة محبة ومودة قوية بالكنيسة القبطية، وقد حرص السيد الوزير على اجراء حوار مفتوح مع الجالية استمع خلاله إلى المقترحات وأجاب علي أسئلة الحضور.

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