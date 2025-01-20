الصين تؤكد استعدادها للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم /الاثنين/، استعداد بلادها لإدارة الخلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بطريقة مناسبة والعمل مع الإدارة الجديدة للحفاظ على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتعزيز الحوار والتواصل، وإيجاد سبيل للتعايش بشكل صحيح بين الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد، بما يعود بالنفع على البلدين والعالم.



وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار بشأن توقعات الصين من الإدارة الأمريكية الجديدة - إن "التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على البلدين، بينما تضر المواجهة بهما، وهذا ما أظهره تاريخ العلاقات الصينية-الأمريكية بوضوح".

وأضافت أن الصين تؤمن دائمًا بأن وجود علاقة مستقرة وصحية ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة يصب في المصلحة المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات المجتمع الدولي.

وردا على استئناف تطبيق (تيك توك) خدماته في الولايات المتحدة، قالت المتحدثة "إن الولايات المتحدة ينبغي أن توفر بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة ومنصفة وغير تمييزية لكيانات السوق من مختلف الدول التي تعمل في الولايات المتحدة".