الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، إدانتها اعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطع الطرق الرئيسية.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في تصريحاتها لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين ومنظماتهم".

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي، 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير.