رشيد بنجلون: دعم المشروعات الصغيرة يرفع صادراتها إلى 211 مليون دولار

صرح رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade)، بأن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي في تنفيذ العديد من الأنشطة، بما في ذلك دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية.

وأشار بنجلون، في تصريحات له على هامش ختام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست"، المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، الذي أقيم في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير، إلى أن عدد الزوار تجاوز 14 ألف زائر من دول متعددة مثل السعودية والأردن وليبيا والكويت وكينيا وأوغندا.

وقد تميز المعرض بتنوع المنتجات المعروضة بين المنتجات النهائية، والمواد الخام، ومعدات التصنيع، مما أسهم في تعزيز التكامل بين العارضين والتشبيك بين الشركات المشاركة.

وأضاف بنجلون أنه تم التعاون في تنظيم بعثات ترويجية إلى الأردن وكينيا وكوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول أجنبية وأفريقية خلال هذا العام.

وأوضح أن المشروع قد قدم دعمًا مباشرًا إلى 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات، مما أسهم في زيادة صادرات هذه الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

كما أشار إلى أن المشروع ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات السبعة التي يدعمها، بنحو 211 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، مثل المجالس التصديرية، مما أدى إلى زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

من جانبه، قال محمد أبو الحمد يوسف، المدير المالي لإحدى شركات البلاستيك المشاركة في المعرض، إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركته في "أفروبلاست"، مشيدًا بحجم الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس لمشاركة الشركات الصغيرة في المعارض والبعثات الترويجية، مما مكن الشركة من تصدير خام "Masterpatch" إلى أوغندا والتغلب على منافسه الهندي في السوق الأوغندي.

كشف يوسف عن استفادته الكبيرة من المشاركة في المعرض، مؤكدًا أنه كان يعتقد سابقًا أن المعارض المحلية غير مفيدة، إلا أن تجربته أثبتت عكس ذلك.

وأوضح أنه رغم صغر مساحة الجناح، كان هناك إقبال كبير من الزوار المحليين والدوليين، مما فتح المجال للتوريد للسوق المحلي.

كما أشار إلى عقد لقاءات مع مستوردين من سوريا وجنوب أفريقيا للمرة الأولى.

وأضاف أن الشركة أبرمت اتفاقيات مبدئية مع أكثر من 25 عميلًا في مصر والهند والسعودية، واتفقت على عقد اجتماعات متتالية بعد انتهاء المعرض لتوقيع العقود النهائية بعد التجارب على العينات.