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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس حزب التجمع يطالب بإدارة جيدة لشركات الطيران والمطارات سواء من القطاع الخاص أو العام

النائب السيد عبدالعال
النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
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قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الأهمية في مناقشة أمور شركات الطيران والمطارات المصرية يكمن في علاقة الشركات والمطارات بالبنية التحتية للأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مقدم من النائب محمود القط ولاستيضاح سياسة الحكومة حول “إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري”، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الصالحي، موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”. 

وشدد رئيس حزب التجمع؛ أن ما يهمنا الآن إدارة هذه الشركات والهيئات، فالإدارة هي الأساس، وبالتالي نحن نحتاج لإدارة متطورة وحديثة، سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، لأنه في النهاية المطلوب هو خروج منتج جيد.

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