غدا.. "الذكاء الاصطناعي ودوره في الفن" ندوة بمتحف طه حسين

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين لندوة "الذكاء الاصطناعي ودوره في الفن" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

تستضيف الندوة الدكتورة علية عبد الهادي ـ أستاذ متفرغ بقسم الديكور شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، فيما تدُير اللقاء الفنانة مروة محيى مدير متحف طه حسين. وذلك فى الخامسة مساء غد الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

وفى سياق منفصل أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن تفاصيل البرنامج الفني المصاحب لمعرض "الأرمن.. في مصر" المزمع إقامته يوم السبت 25 يناير 2025 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، والذى يتضمن ندوات عن الفن التشكيلى وحفلة كورال الجمعية الخيرية الارمينية.