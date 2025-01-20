أمجد الشوا: جهود كبيرة يتم بذلها منذ وقف إطلاق النار للتخفيف عن الفلسطينيين

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك جهودًا كبيرًا يتم بذلها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، حيث يتم العمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية والعاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة التي استمرت لأكثر من 15 شهرا.

وأضاف "الشوا" في مداخلة لقناة "النيل للأخبار" اليوم الاثنين، أن المعاناة التي مر بها الفلسطينيين خلال الفترة الماضية كانت في إطار استخدام التجويع كسلاح حرب، وعرقلة إيصال المساعدات والتعمد في تدمير المنازل والمراكز الصحية، ما أدى إلى انتشار المجاعة والأمراض والاوبئة، فضلا عن خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وتابع، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي على كافة القطاعات في غزة، مشيرا إلى تكثيف العمل للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأردف، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الدمار الهائل الذي لحق بجميع قطاعات غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير الإيواء المناسب لأهالي شمال القطاع خاصة بعد تدمير أكثر من 70% من منازلهم.

وأشار إلى أن هناك متابعة حثيثة من جميع الجهات من أجل توزيع المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعادل وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني".. معربا عن أمله في استمرار تدفق المساعدات للحد من المجاعة المنتشرة في القطاع خاصة بين أطفال غزة.