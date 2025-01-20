ذكرى وفاة سعاد مكاوي.. صوت المونولوج والثنائي الأبرز مع إسماعيل يس

تحل علينا ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوي التي عُرفت في الوسط الفني بخفة دمها وأداء المونولوجات بشكل بسيط وممتع، كما كونت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين بأفلام عديدة وأغانى مشتركة، كما تميزت بصوت مختلف عن باقي مطربات فترة الأربعينيات والخمسينيات من خلال أشكال أغنياتها المختلفة.

بداية سعاد مكاوي الفنية

ولدت سعاد مكاوي في عام 1938 بمدينة طنطا، وهي ابنة الملحن محمد مكاوي، ولمعت الفنانة سعاد مكاوي في سماء الفن سريعًا بعد نجاح فيلم "بنت المعلم" 1947 عام حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الفنان شكوكو.

قدمت الفنانة الراحلة سعاد مكاوي عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها، “لسانك حصانك، جزيرة الأحلام، منديل الحلو، نهارك سعيد، غازية من سنباط، أسمر وجميل”، كما أشتهرت أيضا بالعديد من الاغاني التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور حتى الان منها، “عواد باع أرضه، لما رمتنا العين، وحشني كتير”.



سعاد مكاوي و إسماعيل يس

كونت سعاد مكاوي ثنائي فني متميز مع إسماعيل يس حيث قدما معا مجموعة من الأفلام والمونولوجات الفكاهية التي نالت إعجاب الجمهور، وكانت هذه الأعمال تتميز بخفة الظل، مما جعلها جزءً لا يتجزأ من التراث الفني المصري، ومن بين أشهر أعمالهما المشتركة كان مونولوج "عايز أروح"، في فيلم "المليونير" الصادر عام 1950، الذي أصبح علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

سعاد مكاوي تتحدث عن إسماعيل يس

ظهرت الفنانة سعاد مكاوي في لقاء تلفزيوني نادر لها وتحدثت من خلاله عن أول لقاء مع الفنان إسماعيل يس، قائلة: "أول مرة التقت بها بالفنان إسماعيل ياسين كانت في عام 1950 في فيلم "بنت المعلم" من تأليف وإخراج عباس كامل، وجسدت أمامه شخصية خطيبته، وقدما خلال أحداث الفيلم عدد من المونولوجات بمشاركة الفنان شكوكو".

وتابعت: "منذ نجاحنا في هذا الفيلم والتفت إلينا أغلب المخرجين والمنتجين، وحينها تعاقد معنا الفنان والمنتج أنور وجدي على ثلاثة أفلام، ولكن لم ينفذ سوى فيلم واحد نظرا لوفاته ولكن تنبه لهما الموسيقار محمد عبدالوهاب ونشارك في فيلم "بلد المحبوب" ونقدم عددا من المونولوجات".