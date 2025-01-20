البطولة العربية طائرة| الأهلي يواجه الشرطة القطرى.. والزمالك يلعب مع الهلال الليبي

تقام اليوم الإثنين، 7 لقاءات في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية رقم 43 للكرة الطائرة للرجال، المقامة بدولة قطر بصالتي قطر القطري والعربي القطري خلال الفترة من 15 حتي 25 يناير الحالي بمشاركة 15 فريقا.

يلتقى الأهلي مع الشرطة القطري بصالة قطر القطري الساعة الرابعة والنصف، كما يلعب الزمالك مع الهلال الليبي في الثانية ظهرا بصالة العربي القطري.

كما يلعب دار كليب البحريني مع الشرطةالقطري والسيب العماني مع الهلال الليبى



وحقق الأهلي الفوز الأول له علي داركليب البحرينى 0/3 وعلي اربيل العراقي 1/3

في لقاءات الدور التمهيدي للمجموعة الثالثة التي تضم الأهلي وداركليب البحريني واربيل العراقي والشرطة القطري



وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام

محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني

كما يلتقي الزمالك مع الهلال الليبي بصالة العربي القطري ضمن لقاءات المجموعة الثانية التي تضم الزمالك والكويت الكويتي والسيب العماني والهلال الليبى

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى في الدور التمهيدي علي السيب العماني 1/3 وخسر من الكويت الكويتي 3/2



ويرأس بعثة الزمالك رامي نصوحي عضو مجلس ادارة

ويتكون الجهاز الفني من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، أحمد شعلان مديراً إدارياً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

واللا عبون هم احمد يوسف ومحمد رضا (الهو) ومحمد مجدي (الجون) ومحمد مصطفى علي (لعبة) ومحمد عادل سلامة (دولا) وياسين محمد ومروان الصافي والمحترفان ديمتري وماتيوس يوزويك وعمرو احمدالزمر وعبد الرحمن احمدالشحات وشريف الشرقاوي

ويلعب غزة الفلسطيني مع برقان الكويتي والسويحلي الليبي مع السلام العماني وقطر القطري مع الجزيرة الإماراتي وأربيل العراقي مع دار كليب البحريني والسيب العماني مع الكوطت الكويتي