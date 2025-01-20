ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025  والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد الوزير جبران، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة ، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

473639819_10160502176837130_1701206306500928512_n
473639819_10160502176837130_1701206306500928512_n
إجازة رسمية مدفوعة الأجر الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ذكرى ثورة 25 يناير وزير العمل محمد جبران