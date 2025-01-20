ننشر الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بدمياط

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا ، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بعدد ٢٨ بمركز كفر سعد ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و ممثلى الجهة المُنفذة " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " و الجهة الاستشارية " دار الهندسة " ، و جميع ممثلى القطاعات الخدمية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بمشروعات قطاع الصرف الصحي والمياه ، حيث جاء على هذا الصعيد ،، مناقشة المعوقات والمشكلات التى تم رصدها بهذا القطاع وآليات تلافيها ، ووضع خطة لاستكمال الأعمال بالخطوط والوصلات المنزلية و كذلك الخطط الزمنية للانتهاء من المحطات والمشروعات بذلك القطاع .

وبحث " محافظ دمياط " خطة التنفيذ بشبكة الطرق الداخلية التى يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وكذلك الطرق الرئيسية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى ،واطلع على نسب التنفيذ و الجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بالكامل ، كما تابع أيضًا الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بقطاعات المرافق وتبطين الترع والحماية المدنية وابراج المحمول ، وناقش كذلك الموقف الحالى للمنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة ، والتى شهدت مابين أعمال رفع كفاءة وإنشاء جديد و استكمال توصيل منظومة الاتصالات بالمجمعات الحكومية، للتشغيل وتحقيق خطة التحول الرقمى ، و بحث " المحافظ " أيضًا موقف مشروع سكن كريم ، حيث يجرى إعداد ملف وفقاً لبحث شامل للحالات المستحقة للتسكين .

ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ، لتلافى اى تعارض بالأعمال، و أكد على الدفع بمعدلات التنفيذ بكافة المشروعات و وضع خطة عمل بالتوازى ، لنهو الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة ، كما وجه " محافظ دمياط " بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال التنفيذ وتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها ، مشيرًا الى اهتمام المحافظة بملف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، باعتباره مشروع قومى عملاق يحقق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالقرى .

ومن جانبها ،، أشارت " نائب المحافظ " الى متابعة هذا الملف بشكل دورى ، سواء من خلال الاجتماعات الدورية أوالزيارات الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها، للوقوف على المعوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يساهم فى تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ و رؤية المبادرة لتطوير الريف المصري وتنميته وخدمة أهالي المركز .