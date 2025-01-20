حسام الخولي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران

وجه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات إلى الحكومة، بشأن آليات وخطة إشراك القطاع الخاص لدعم قطاع الطيران المصري.

وأشار "الخولي" إلى أن هناك رضا شعبي وتوافق حول أهمية دخول القطاع الخاص في دعم العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران، لاسيما وأنها صناعة هامة وتعد من ركائز الاقتصاد المصري.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران في المرحلة الراهنة، متسائلا: هل المشكلات التى تواجهها شركة مصر للطيران تم حلها، لاسيما وأنها مشكلات متراكمة منذ سنوات ومن أبرزها زيادة نسبة العمالة داخل الشركة؟.