المجلس التصديري يوجه بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض

اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة والذى عقد علي مدار 4 أيام في الفترة من 16 وحتى 19 يناير، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر.

تخطى عدد الزائرين للمعرض نحو 14 ألف زائر من العديد الدول مثل السعودية والأردن وليبيا والكويت وكينيا وأوغندا.

تنوعت المنتجات المعروضة ما بين منتجات نهائية، ومواد خام ومعدات تصنيع مما خلق نوعا التكامل ما بين العارضين والتشبيك ما بين الشركات العارضة وبعضها البعض.

ووجه المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعرض ومساعدتها علي الظهور والتمثيل المشرف والعرض اللائق لمنتجاتها وتعريف العملاء بمنتجاتهم لإيجاد قاعدة جديدة من العملاء لهم في السوقين المحلي والدولي.

وأشاد خالد أبو المكارم بالتعاون المثمر ما بين المجلس ومشروع " تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير اداءها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها علي المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس.



كشف أبو المكارم عن نجاح كثير من الشركات في عقد العديد من اللقاءات الثنائية والصفقات المبدئية مع عدد من العملاء والمشتريين الدوليين الذين تم استقدامهم للمعرض كبعثة مشتريين.

من جانبها أعربت الشركات التي حظيت بدعم مشروع" تريد "عن سعادتها بالمشاركة والمردود الإيجابي لهذه المشاركة سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.

قال اسلام محمد إبراهيم مدير المبيعات باحدي الشركات، إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها المشاركة في المعرض بدعم من المجلس، موضحا أن المرة الأولي التي فيها المشاركة شجعتهم علي المشاركة في الدورة الثانية.

وأوضح أن الدورة الاولي مكنتهم من التعرف علي عملاء في أسواق السعودية وكينيا وأوغندا وفتح سوق لمنتجاتهم في هذة الدول حيث يتم تقريبا تصدير مابين30-40% من طاقة إنتاج المصنع.

تابع : ان اكثر من 90% من زوار الجناح الخاص بالشركة في المعرض شركات أجنبية من ( لبنان ، فلسطين ، كينيا ، السعودية ، اوغندا ).