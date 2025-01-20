الليلة.. عرض فيلمي "زيارة ليلية" و"لعل الله يراني" بنادي سينما المرأة

يقام اليوم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في السادسة مساءً، نادى سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما وتحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

ويعرض نادي سينما المرأة في برنامجه الليلة، أفلام "لعل الله يراني" إخراج محب وديع، وفيلم "زيارة ليلية" تأليف وإخراج عمر علي.

شارك فيلم "زيارة ليلية" في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقه السينمائي الدولي لسينما الشباب، ومهرجان الابداع العربي وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة للفنانة نورهان منصور وشاركها بطولة الفيلم أسامة اسعد وحسن عبدالله ودينا هريدي .

حصد فيلم "لعل الله يراني" في عرضه الاول جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٤٠ ، والفيلم من بطولة سهر الصايغ ، منتج فني رفيق جورج.

تدير الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ندوة بعد عرض الأفلام، في مناقشة حوارية مع الجمهور بشكل تفاعلي يقدمه نادي سينما المرأة.