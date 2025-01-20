جامعة مصر للمعلوماتية تدعم أبطال الرياضة بمناهج مرنة ومنح دراسية

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مرنة تدعم أبطال مصر الرياضيين الدارسين بكلياتها المختلفة، مشيرة إلى تقديم الجامعة منحاً دراسية للأبطال الرياضيين، مع تسهيلات أكاديمية تراعي ارتباطاتهم الرياضية.

أوضحت أن الجامعة تعتمد على منظومة تعليمية مرنة، تشمل تسجيل المحاضرات لتمكين الطلاب من متابعتها وفق جداول تدريبهم ومشاركاتهم في البطولات. كما يتم تأجيل الاختبارات أو تعديل مواعيدها بما لا يتعارض مع مشاركتهم الرياضية، وهو ما ساهم في تحسين الأداء الأكاديمي لهؤلاء الطلاب وجذب عدد كبير منهم للدراسة بالجامعة، حيث يشكل الرياضيون أكثر من 15% من إجمالي طلاب الجامعة.

أشادت رئيس الجامعة بعدد من الأبطال الرياضيين الذين يدرسون بها، ومن أبرزهم:

أحمد الجندي ، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في رياضة الخماسي الحديث، والطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، والذي حصل على منحة دراسية كاملة.

، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في رياضة الخماسي الحديث، والطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، والذي حصل على منحة دراسية كاملة. محمد أسامة الجندي ، الحاصل على ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث للكبار 2024.

، الحاصل على ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث للكبار 2024. زينة عامر ، التي حصدت ذهبيتين في بطولة العالم للشباب بليتوانيا 2024 وبطولة الجامعات.

، التي حصدت ذهبيتين في بطولة العالم للشباب بليتوانيا 2024 وبطولة الجامعات. يوسف ناجي ، حارس منتخب الشباب لكرة اليد، الفائز بذهبية كأس أمم أفريقيا للناشئين 2024.

، حارس منتخب الشباب لكرة اليد، الفائز بذهبية كأس أمم أفريقيا للناشئين 2024. يحيى حسن كامل، الحاصل على ذهبية البطولة العربية للناشئين في التايكوندو 2024.

كما أضافت أن الجامعة تحتضن طلاباً رياضيين متميزين حققوا نجاحات في البطولات المحلية، مثل مايا محمود عبد الرؤوف، بلال محمد فتحي، كريم وسام محمد، وزينة أحمد عبد الفتاح في رياضات المبارزة والتايكوندو، بالإضافة إلى أبطال في رياضة كرة الريشة والإسكواش مثل ريم حسين حمدي ومريم خالد عبد العال.

أكدت الدكتورة ريم بهجت أن الجامعة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب الرياضيين لتوازنهم بين الدراسة والرياضة، مما يتيح لهم تحقيق إنجازات على الصعيدين الأكاديمي والرياضي. وأضافت: "نفتخر بأبنائنا وبناتنا الذين أصبحوا نموذجاً يُحتذى به في المثابرة والطموح، ونجاحاتهم تمثل إضافة نوعية للجمهورية الجديدة".

من جانبه، أعرب البطل الأولمبي أحمد الجندي عن شكره لجامعة مصر للمعلوماتية على دعمها له، مشيراً إلى أهمية التسهيلات التي وفرتها الجامعة لتنظيم وقته بين الدراسة والتدريبات اليومية الشاقة لرياضة الخماسي الحديث، التي تتطلب 10 ساعات من التدريب يومياً.

تسعى جامعة مصر للمعلوماتية إلى أن تكون نموذجاً ريادياً في دعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات، وخاصة الرياضة، من خلال خلق بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء كوادر شابة قادرة على تحقيق الإنجازات محلياً ودولياً.