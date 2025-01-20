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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مكتب أونروا: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى في طريق طويل للتعافي

إيناس حمدان، القائم
إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا
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قالت إيناس حمدان، مدير المكتب الإعلامي بأونروا، إن وقف إطلاق النار في غزة هو الخطوة الأولى أمام طريق طويل للتعافي.

وأضافت "إيناس" في تصريحاتها لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه يتم العمل وفق خطة موضوعة لتسلم المساعدات الإنسانية عبر معابر غزة وإيصالها إلى مراكز إيواء النازحين.

وتابعت، أنه تم النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى نحو 1.9 مليون شخص في غزة خلال الحرب، موضحة: "نتطلع لزيادة المساعدات الإنسانية بغزة".

وأكدت مدير المكتب الإعلامي بأونروا: "طواقمنا مستعدة لإيصالها إلى سكان القطاع".

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