الشهادة الإعدادية 2025.. طلاب القاهرة: "امتحان العربي سهل"

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، امتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب سهولة امتحان العربي، وأنه مطابق للمواصفات، وجاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح الطلاب، أن الامتحان جاء نموذج موحد للجميع، من دون مشكلات.

في سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه نظرًا لحدوث خطأ فني أثناء طباعة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية المقرر عقده اليوم الاثنين 20 يناير لطلاب الشهادة الإعدادية.

وحرصًا على مصلحة الطلاب، تقرر تأجيل الامتحان إلى يوم الخميس 23 يناير 2025، بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وكان قد أُبلغ الطلاب بضرورة مغادرة اللجان فور اكتشافه، على أن يتم تأجيل الامتحان إلى موعد لاحق.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا في الفترة الأولى امتحان اللغة العربية، فيما كان من المقرر أداء امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.