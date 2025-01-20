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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

بالفيديو.. باحثة سياسية: خروج الدفعة الأولى من الأسرى بارقة أمل للشعب الفلسطيني

تمارا حداد
تمارا حداد
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قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن خروج الدفعة الأولى من الأسرى لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بارقة أمل للشعب الفلسطيني، فهذا الاتفاق يمكن أن يأتي بوقف نهائي للحرب على أرض قطاع غزة في المستقبل، موضحة أن هذا الاتفاق جاء متأخرا ولكنه مهم لإيجاد حلولا مستقبلية لوقف إطلاق النار بصورة نهائية وليس مؤقتة.

وأضافت “تمارا” في حوارها لفضائية “ القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين،  أنه لابد من إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجميع كان ينتظر خروج الأسرى خاصة الأطفال من سجون الاحتلال، والذين كانت أعدادهم كبيرة، موضحة أن عدد الأسرى الذين خروجوا بالأمس بلغ 90 مواطنا، وهذه بداية الدفعة الأولى.

وتابعت، أنه من المتفق عليه خروج قرابة 2000 أسير فلسطيني خلال فترة 42 يوما وفقا للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أن فرحة بعض الأسيرات لن تستكمل إلا بإخراج بقية الأسرى الفلسطينيين.

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