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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأشعة تحدد حجم إصابة أحمد هشام دودو فى بطولة العالم لكرة اليد

احمد هشام
احمد هشام
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يجرى أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد  أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته فى الركبة فى بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتحدد الأشعة التى يجريها دودو موقفه من استكمال مشواره مع الفراعنة فى البطولة من عدمه.

وتألق دودو فى مباراة كرواتيا أمس التى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونجح باستور فى مواصلة سلسة الانتصارات  والنتائج الثقيلة، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24.

الاشعة أحمد هشام دودو بطولة العالم لكرة اليد كرواتيا والدنمارك والنرويج