رئيس مياة المنوفية يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بشبين الكوم

تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أعمال تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم إحلالها و تجديدها أو مد الخدمة بها ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم في إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء.

وأوضح، أن الشركة ملتزمة بأعمالها ضمن خطة التطوير و تنفيذ الأعمال بأقصى سرعة ممكنة وأعلى جودة مطلوبة دون تراخى أو تكاسل تأكيدا لدور الشركة فى دفع عجلة التنمية و التقدم.

وأشاد رئيس الشركة بجهود محافظ المنوفية في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظة.

وأكد أن ملف تطوير المناطق غير المخططة يأتي على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.