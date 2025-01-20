دخول 281 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة.. فيديو

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" إن مصر تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، تزامنًا مع بدء تنفيذ الهدنة التي أُعلن عنها أمس.

وأضاف "عبد الفتاح" في رسالته على الهواء، اليوم الاثنين، أن شاحنات المساعدات تتحرك من الأراضي المصرية باتجاه نقاط الفحص والتدقيق، وتحديدًا معبري العوجة وكرم أبو سالم، لاستكمال إجراءات الدخول إلى القطاع، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من الشاحنات لا تزال تصطف أمام معبر رفح استعدادًا للدخول.

وتابع، أن أكثر من 270 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن، بالإضافة إلى 11 شاحنة وقود متنوعة تشمل الغاز والسولار.

وأردف، أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات والمتواجدة في محيط معبر رفح يتجاوز 500 شاحنة، حيث تُبذل جهود كبيرة لتجهيزها وإدخالها إلى القطاع، رغم العقبات التي كانت تفرضها السلطات الإسرائيلية.