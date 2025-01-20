"الخارجية الفلسطينية" تطالب بفرض عقوبات دولية "رادعة" على المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ خاصة قطع الطرق الرئيسة وشل حركة الفلسطينيين وحرية تنقلهم من بلداتهم وأعمالهم وإليها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، من "خطورة تفاخر المستوطنين بهذه الاعتداءات، وتعمد منحها شرعية علنية، مدعومة من أوساط في حكومة الاحتلال".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "سياسة فرض العقوبات الجماعية" وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين، والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية، ومنع حركة المواطنين والسماح للمستوطنين باستباحة الضفة.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات.. مطالبة المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال على تفكيك ورفع الحماية عن منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان برمتها".