بمشاركة مكتبتي "الإسكندرية" و"مصر العامة".. ختام فعاليات "ماراثون اقرأ" بالسعودية

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ماراثون "أقرأ" الذي نظمه بمشاركة 17 مكتبة عربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، حيثحقق المشاركون من خمس دول عربية (السعودية، مصر، عُمان، تونس، الجزائر) قراءةنحو مليون ونصف صفحة.

وضمت قائمة المكتبات التي شاركت في الماراثون كل من: مكتبة إثراء، بيت الثقافةبالدمام، مكتبات إدارة مصادر المعرفة - جامعة جدة، مكتبة الملك فهد العامة بجدة(المملكة العربية السعودية)، مكتبة الإسكندرية، مكتبة مصر العامة بدمنهور، مكتبةالمعادي العامة، مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، مكتبة مصر العامة فرع بورسعيد،مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، مكتبة مصر العامة بالغردقة، مكتبة مصر العامةبالإسماعيلية (مصر)، المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، مكتبة الأطفالالعامة، مركز مصادر التعلم - جامعة صحار (عمان)، المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى(تونس)، المكتبة المركزية جامعة وهران1 أحمد بن بلة (الجزائر).

وأُعلنت نتائج المكتبات المشاركة في الماراثون عبر شاشات مركز إثراء، وسط حضوركبير من فئات المجتمع، وذلك على مدار أربعة أيام شهدت توافدًا من المدارسوالجامعات، وأثرت هذه الأنشطة الإثرائية بشكل إيجابي في تعزيز التفاعل والمشاركةفي الفعالية.

وتابع المشاركون من 17 مكتبة عربية الماراثون وسط شغف معرفي وقراءة متنوعة، فيالوقت الذي حظيت الكتب الغير عربية بقراءة من قبل مهتمين بذلك.

وشهد الماراثون تفاعل الجماهير العربية من 17 مكتبة عربية، ما أتاح فرصة فريدةلتبادل الأفكار والمعرفة، لا سيما أن الماراثون يسعى إلى تحفيز المجتمع على القراءةفي المكتبات العامة، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية،فيما يلتزم مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة بالتعاون مع المركز الوطنيلمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي الذين أنهوا زراعة أكثر من 8000 شتلة كانتنتاج النسخ الثلاث الماضية من الماراثون.