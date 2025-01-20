بالفيديو| أمطار وضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يؤدي إلى تكون فرص أمطار غدًا الثلاثاء، تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشار القياتي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" إلى أن فرص الأمطار ستمتد لمعظم محافظات السواحل الشمالية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء، مناشدًا المواطنين المتابعة اليومية للنشرات الجوية.

وأضاف، أن البلاد تشهد استقرارًا في الطقس اليوم الاثنين؛ نتيجة استمرار التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضاف "القياتي" أن طقس اليوم سيكون معتدلًا في معظم المناطق مع وجود انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، موضحًا أن انخفاض الحرارة سيكون تدريجيًا، حيث يصبح الطقس شديد البرودة.

وتابع، أن هناك شبورة مائية تتكون على مناطق من شمال الجمهورية، ذاكرًا أنها وصلت إلى حد الضباب ببعض الأماكن في الإسكندرية، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 22 درجة.