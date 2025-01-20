محافظ المنوفية يتفقد أعمال تجهيزات سوق حضاري جديد بمنطقة سيدي خميس بحي غرب

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب و محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي بالمحافظة ، متدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب ( برنامج المرأة تقود للتنفيذيات ) .

حيث استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لسوق حضاري جديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم علي مساحة 1400 م2 ، بطاقة 36 محل تجاري "كامل التشطيب" وبتكلفة 11 ونصف مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بالبدء في إجراءات حصر عدد طلبات المتقدمين لإستغلال باكيات السوق والتسكين الفوري لها ، مكلفاً رئيس حي غرب بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تسليم الباكيات والتأكد من عدم إقامة أية أنشطة مخالفة من شأنها تغيير هويتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وخلال تفقده لباكيات السوق تلاحظ وجود تراكمات نواتج أعمال بالموقع وعلي الفور وجه المحافظ الشركة المنفذة بإزالة كافة التراكمات المتواجدة ، كما إلتقي المحافظ بحالة إنسانية من ذوي الهمم وحرص علي الإستماع لشكواه ووعده بلقائه غداً بمكتبه لتقديم الدعم اللازم له مراعاة لظروفه المعيشية .

فيما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي ، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ الهيكل الخرسانية للمدرستين وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وإنجاز الأعمال تمهيداً لدخولهم الخدمة العام القادم .

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ، تنفيذ مديرية الطرق ، وإستمع المحافظ الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي وآلية العمل ، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الاساس بالجهة اليسري للمصرف وجاري وضع طبقة الإحلال بالجهة اليمني بطول 1 كم وذلك ضمن أعمال الرصف والتطوير ، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول .

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