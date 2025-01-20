بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تقرر فتح مستشفياتها لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين

قررت وزارة الداخلية فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا) من يوم السبت الموافق 25 حتى الجمعة الموافق 31 /1 /2025 لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بمناسبة الاحتفال بـعيد الشرطة الـ73، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الإحتفال بعيدها الـ73 .

وذلك فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ73 وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.