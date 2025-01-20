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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تقرر فتح مستشفياتها لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قررت وزارة الداخلية  فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا) من يوم السبت الموافق 25 حتى الجمعة الموافق 31 /1 /2025 لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بمناسبة الاحتفال بـعيد الشرطة الـ73، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً).
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الإحتفال بعيدها الـ73 .
وذلك  فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ73 وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.

وزارة الداخلية مستشفيات الشرطه إحتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ73