السفير محمود كارم: الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة ترتبط بحقوق إنسانية متعددة

أكد السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أهم مبادئ حقوق الإنسان هي حماية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، الحق في عدم التعرض للتعذيب، الحق في الصحة، الحق في الخصوصية، الحق في التعليم المناسب ، حظر التميز.

وأضاف "كارم"، خلال كلمته باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر" ، أن على الدول التزامات باحترام وحماية وإعمال الحقوق المتعلقة بالصحة، مضيفاً أن منذ ٢٠٠٥ تم عقد عدة لقاءات مع منظمة الأمم المتحدة للسكان لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس والمنظمة في إطار خطة عمل المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، حيث اتفق الطرفان على وضع تصور للأنشطة تحت عنوان" تعزيز ثقافة حقوق الإنسان " حيث تتناول موضوع حقوق الإنسان والصحة الإنجابية ، كما أن ترتبط الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بحقوق إنسانية متعددة.

والجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطلق اليوم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.