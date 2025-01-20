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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تُعلن تأجيل امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية بسبب خطأ فني

سماح إبراهيم
سماح إبراهيم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه نظرًا لحدوث خطأ فني أثناء طباعة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية المقرر عقده اليوم الاثنين 20 يناير لطلاب الشهادة الإعدادية.

 وحرصًا على مصلحة الطلاب، تقرر تأجيل الامتحان إلى يوم الخميس 23 يناير 2025، بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وكان قد أُبلغ الطلاب بضرورة مغادرة اللجان فور اكتشافه، على أن يتم تأجيل الامتحان إلى موعد لاحق.

 وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا في الفترة الأولى امتحان اللغة العربية، فيما كان من المقرر أداء امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.

التربية والتعليم بالقاهرة امتحان التربية الدينية امتحان اللغة العربية تأجيل الامتحان