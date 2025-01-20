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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني المتأخر بحوزة شخصين ببنى سويف

المضبوطات
المضبوطات
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 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار -الأمن العام ) بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (شخصين– مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبتفتيش المسكن عُثر على (تابوت خشبى يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان"  -  تابوت خشبى مغلق  - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت – 26 تمثال مختلف الأحجام "جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعونى")..وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها .. وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعونى المتآخر.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قطع أثرية بقصد الإتجار مركز شرطة الواسطى الكتان