محمود كهربا يجمع متعلقاته من الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي

جمع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متعلقاته من مقر النادي في الجزيرة استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وانهي كهربا إجراءات الانتقال لصفوف نادي الاتحاد الليبي خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وقام بجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق.

تفاصيل صفقة كهربا للاتحاد الليبي

ووافق الأهلي على انتقال محمود كهربا إلى نادي الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل حصول الأهلي على 125 ألف دولار فقط، كما يوجد بند في العقد بأحقية الشراء في الصيف المقبل عقب نهاية الإعارة.

كهربا يودع لاعبي الأهلي

من المتوقع أن يتواجد محمود كهربا بمقر النادي الأهلي غدا الثلاثاء لتوديه زملائه والجهاز الفني والإداري عقب الانتقال إلى نادي الاتحاد الليبي.

ولم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير كهربا من التواجد في مباراة فاركو يوم الأربعاء المقبل ولكن الأقرب أن اللاعب سيغيب عن اللقاء.