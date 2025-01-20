مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات "الأقصى" وأدوا ما تسمى بـ "طقوس تلمودية" وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال الذين شددوا من إجراءاتهم العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.