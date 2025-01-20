بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الاثنين على عدد من مدارس المحافظة حيث يؤدي ٢١٢ الف و ٧٧٨ طالبا الامتحانات ذلك العام داخل ٧٠٢ لجنة امتحانيه.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس ( الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي ) و ( هشام شتا الاعدادية بنات بحي العمرانية )، و(الحي الأول الرسمية للغات ) و( معهد الفتيات الازهري بمدينة الشيخ زايد).

واطمأن المحافظ خلال الجولة على إنتظام العمل باللجان والإلتزام بالمواعيد المحددة لبدء وإنتهاء الإمتحانات وتوافر كافة التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع اي حالات طارئة للطلاب.

وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

وقد حرص المحافظ علي متابعه موقف الأحياء والمراكز والمدن والخاص بتمهيد محيط اللجان ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين مشددا علي الوحدات المحلية بضرورة منع أية مصادر للضوضاء او تجمعات القمامة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندسة مروة حسين امين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد والاستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور ايمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الازهرية و الدكتورة امل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة ومحمد رزق رئيس حي الدقي وأحمد جلال رئيس حي العمرانية .