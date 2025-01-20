طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ينتهون من أداء امتحانات اليوم الثاني

توافد طلاب الصف الثالث الإعدادي على لجان الفصل الدراسي الأول منذ ساعات الصباح لإداء ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 / 2025، لمادتي الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11 مساء، ومادة الهندسة من الساعة الـ 11 ونصف إلى الساعة الواحدة والنصف مساء، بدون أي مشكلات أو أي تسريب ووصول جميع الأوراق إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن جانبه، عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وأعلن أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بلجان الشهادة الإعدادية، وسيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد مدير المديرية خلاله الاجتماع على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكونترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحان وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات. وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

وأصدر الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانيه ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو أي محاولة من شأنها الإخلال بالعملية الأمتحانيه بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان .

وفي سياق متصل، أوضح “أبوزيد”، أنه على لجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .