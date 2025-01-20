ترامب يتعهد بإلغاء أوامر بايدن التنفيذية فور تنصيبه رئيسا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن بمجرد تنصيبه وعودته إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترامب بإعادة تشكيل السياسة الأمريكية عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي سيصدرها.

وأوضح ترامب أن اليوم الأول من أول 100 يوم له في منصبه سيكون شبيهاً بآخر أيام ولاية بايدن، الذي اتخذ العديد من القرارات التنفيذية في تلك الفترة.

وكان بايدن قد لجأ إلى الأوامر التنفيذية في نهاية ولايته، كما فعل العديد من الرؤساء المنتهية ولايتهم، وذلك لتجنب الحاجة لإقناع الكونغرس بتمرير بعض القرارات.

وفي سياق متصل، تذكر الأوامر التنفيذية البارزة التي أصدرها ترامب خلال ولايته الأولى، مثل حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وأمره بتوسيع استئجار المياه البحرية للتنقيب عن النفط.

وقد أصدر ترامب 220 أمراً تنفيذياً خلال ولايته الأولى، وهو أكثر من أي رئيس آخر في ولاية واحدة منذ جيمي كارتر.